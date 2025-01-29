В области Финнмарк, граничащей с территорией России, будет создана отдельная бригада для усиления военного присутствия. Об этом заявил глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде в интервью газете VG.

«Сейчас новая линия НАТО — это, что нужно защищать каждый дюйм территории. Поэтому мы должны усилить присутствие в Финнмарке, и поэтому мы теперь создаем бригаду Финнмарка», — сказал министр.

14 января профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что НАТО может провести провокацию на северных границах России после урегулирования конфликта на Украине. Случиться это может в том случае, если так называемое глубинное руководство альянса выступит за начало войны с РФ, считает эксперт.

16 января посол РФ в Дании Владимир Барбин заявил, что принимаемые руководством НАТО решения говорят о том, что альянс готовится к конфликту с Россией. Дипломат подчеркнул, что Москва не заинтересована в конфликте.

Ранее норвежский эксперт раскрыл ложь западных СМИ о Путине.