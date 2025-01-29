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В Норвегии заявили об усилении военного присутствия на границе с РФ

Глава МИД Норвегии Эйде: в области Финнмарк будет усилено военное присутствие
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Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

В области Финнмарк, граничащей с территорией России, будет создана отдельная бригада для усиления военного присутствия. Об этом заявил глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде в интервью газете VG.

«Сейчас новая линия НАТО — это, что нужно защищать каждый дюйм территории. Поэтому мы должны усилить присутствие в Финнмарке, и поэтому мы теперь создаем бригаду Финнмарка», — сказал министр.

14 января профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что НАТО может провести провокацию на северных границах России после урегулирования конфликта на Украине. Случиться это может в том случае, если так называемое глубинное руководство альянса выступит за начало войны с РФ, считает эксперт.

16 января посол РФ в Дании Владимир Барбин заявил, что принимаемые руководством НАТО решения говорят о том, что альянс готовится к конфликту с Россией. Дипломат подчеркнул, что Москва не заинтересована в конфликте.

Ранее норвежский эксперт раскрыл ложь западных СМИ о Путине.

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