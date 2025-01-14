В Финляндии заявили о возможном военном конфликте России с НАТО

НАТО может провести провокацию на северных границах России после урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в интервью Neutrality Studies.
Случиться это может в том случае, если так называемое глубинное руководство НАТО выступает за начало войны с Россией.
«В определенный момент они (НАТО) могут решить, что им нужна провокация, чтобы начать конфликт с Россией на севере», — сказал он.
По его мнению, именно с такой целью представители стран НАТО провоцируют антироссийские настроения в Финляндии.
13 января сообщалось, что пограничная охрана Финляндии начинает второй этап учений по обеспечению безопасности вблизи закрытой границы с Россией.
До этого министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что власти будут укреплять способность страны противостоять широкомасштабному воздействию, военному давлению и потенциальным крупномасштабным войнам, которые могут затянуться на годы.
Ранее Финляндия передала Украине средства индивидуальной защиты от ядерных угроз.