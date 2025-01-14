Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Финляндии заявили о возможном военном конфликте России с НАТО

Профессор Малинен: НАТО может начать конфликт с РФ на севере после Украины
close
Global Look Press

НАТО может провести провокацию на северных границах России после урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в интервью Neutrality Studies.

Случиться это может в том случае, если так называемое глубинное руководство НАТО выступает за начало войны с Россией.

«В определенный момент они (НАТО) могут решить, что им нужна провокация, чтобы начать конфликт с Россией на севере», — сказал он.

По его мнению, именно с такой целью представители стран НАТО провоцируют антироссийские настроения в Финляндии.

13 января сообщалось, что пограничная охрана Финляндии начинает второй этап учений по обеспечению безопасности вблизи закрытой границы с Россией.

До этого министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что власти будут укреплять способность страны противостоять широкомасштабному воздействию, военному давлению и потенциальным крупномасштабным войнам, которые могут затянуться на годы.

Ранее Финляндия передала Украине средства индивидуальной защиты от ядерных угроз.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами