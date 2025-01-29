Бойцы ВСУ получили от Румынии взрывчатку времен ВОВ

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) в румынской поставке заметили гранаты, внутри которых находился желтый порошок, похожий на кукурузную муку. Соответствующее видео опубликовал украинский журналист Юрий Бутусов на своем YouTube-канале.

На опубликованных кадрах видно, как журналист открывает коробку с гранатами и рассматривает одну из них. Он попытался вкрутить в боеприпас стандартный советский запал, но не смог этого сделать, поскольку резьба не подошла. На видео Бутусов раскрутил снаряд и высыпал на ладонь желтый порошок.

Один из военных за кадром выразил недовольство тем, что бойцам приходится использовать подобное оружие в ходе боя.

По данным Telegram-канала «Воевода вещает», данные из которого приводит «Российская газета», для румынских гранат МАN39 нужны специальные польские запалы. Отмечается, что снаряды выпускались во время Второй мировой войны в Румынии. Они оснащались польскими запалами Wz.Gr.31.

До этого американская газета The Washington Post писала, что решение администрации президента США Дональда Трампа о приостановке предоставления помощи зарубежным странам привело к остановке военной и экономической поддержки Украины со стороны Вашингтона.

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