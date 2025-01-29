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Украинские мошенники предлагали «откосить», встав на учет в «правильном» военкомате

ГБР Украины: мошенники предлагали мобилизованным избежать службы
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Serhiihudak/Keystone Press Agency/Global Look Press

На Украине мошенники предлагали мобилизованным избежать службы, встав на учет в «нужном» военкомате. Об этом сообщает Государственное бюро расследований (ГБР) Украины в официальном Telegram-канале.

«Работники госбюро расследований заблокировали очередную схему уклонения от мобилизации через якобы смену места жительства в одном из харьковских ТЦК (Территориальный центр комплектования и социальной поддержки — ред.). Желающим уклониться от службы предлагали официально перевестись на учет в подчиненный фигурантам ТЦК», — говорится в посте ведомства.

По версии следствия, документы заполняли сами аферисты, без личного присутствия мобилизованного, после чего мужчинам выдавали повестки, с которыми якобы можно было свободно передвигаться по городу. За повестку мошенники просили 70 тысяч гривен (около 176 тысяч рублей).

Украинские силовики задержали посредника, которого отправили за деньгами от «клиента». В ГБР отмечают, что фигурант дела сам избежал службы таким же способом.

В конце 2024 года стало известно о еще одной схеме, которую придумали украинцы для уклонения от мобилизации: якобы они находят в сети одиноких беременных женщин, чтобы с их помощью оформить на себя третьего ребенка.

Ранее на Украине сообщили о «такси-мобилизации».

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