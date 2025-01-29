Российские военные уничтожили беспилотники в Курской и Мурманской областях

МО: средства ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ в Курской и Мурманской областях

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской и Мурманской областях. Об этом в своем Telegram-канале сообщило министерство обороны России.

«В период с 10:05 до 11:40 (мск) дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских БПЛА над территориями Курской и Мурманской областей», — говорится в публикации.

Утром 29 января Telegram-канал SHOT писал, что Украина пыталась атаковать беспилотниками нефтеперекачивающую станцию «Транснефть-Балтика» в Тверской области. По информации журналистов, станция расположена в Андреапольском районе.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Воронежской области начали закрывать бомбоубежища.