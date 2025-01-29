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В России отреагировали на попытку ВСУ атаковать Смоленскую АЭС

Депутат Чепа: попытка ВСУ атаковать Смоленскую АЭС является агонией
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что попытка украинских военных атаковать Смоленскую АЭС является агонией. Об этом сообщает «Лента.ру».

«Попытки провести террористический акт, <...> который мог бы повлиять на все окружающие страны, в том числе и на Украину, говорит о том, что, по сути дела, это агония руководства Украины, которое не контролирует ни себя, ни свои действия», — поделился Чепа.

Он добавил, что киевские власти также не осознают, к чему может привести их дальнейшее сопротивление.

До этого Смоленская атомная электростанция (АЭС) в Telegram-канале сообщила, что работает в штатном режиме на фоне атаки региона БПЛА и, в частности, на фоне попытки атаковать объект ядерной энергетики.

Ночью 29 января губернатор региона Василий Анохин сообщил, что Смоленская область подверглась массированной атаке беспилотных летательных аппаратов, один из дронов пытался напасть на объект ядерной энергетики. Анохин добавил, что дроны также атаковали гражданские объекты.

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.

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