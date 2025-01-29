В Британии заявили о тысячах заключенных на Украине, освобожденных для службы в ВСУ

Sky News: около 7 тысяч заключенных освобождены на Украине для службы в ВСУ

Менее чем за год в Украине было освобождено почти 7 тысяч заключенных, чтобы пополнить ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил телеканал Sky News.

Как отметил телеканал, с мая 2024 года, когда власти Украины объявили о кампании по набору заключенных в ВСУ, из тюрем было освобождено около 6,8 тысяч преступников.

По данным Sky News, заключенные подписывают контракт, обязуясь воевать в течение года без отпуска и служить до конца вооруженного конфликта. В обмен на это им должно быть предоставлено условно-досрочное освобождение.

В январе стало известно, что более половины личного состава 225-го штурмового батальона ВСУ в Курской области состоят из бывших заключенных.

Ранее украинский военнопленный рассказал, что мобилизованных из тюрем в ряды ВСУ били и оскорбляли.

Ранее на Украине назвали число мобилизованных заключенных.