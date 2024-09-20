Мобилизованных из тюрем в Вооруженные силы Украины (ВСУ) били и оскорбляли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военнопленного, мобилизованного из мест лишения свободы.

По его словам, с мобилизованными из тюрем «чуть-чуть паршиво» обращались.

Накануне военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты сообщили, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправило в Курскую область подразделение, состоящее из бывших заключенных.

Один из военных добавил, что это подразделение ВСУ работает без командования. По словам командира батальона, экс-заключенные занимаются мародерством и стараются избегать боев. Украинские солдаты самостоятельно занимают оборону, но отходят при первой же атаке на их позиции, отметил российский военный.

18 мая 2024 года на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. Согласно документу, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишаются права выезжать за границу, использовать деньги, управлять автомобилем и оформлять паспорт и загранпаспорт.

Ранее на Украине мобилизованных заменили женщинами-военными.