В Кремле ответили на вопрос о судьбе австралийского наемника

Пресс-секретарь президента России не ответил на вопрос, обращалась ли Австралия к российским властям в связи с участием ее гражданина в боевых действиях на Украине.

«Мне неизвестно о том, поднимался ли как-то в официальном порядке этот вопрос австралийцами. Возможно, по дипломатическим каналам уже имели место какие-то действия, но до нас это не доходило», — сказал представитель Кремля.

Он призвал журналистов обратиться в министерство иностранных дел России для получения информации о наемнике.

Песков добавил, что Кремлю хорошо известно, что иностранные наемники принимают участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины, воюют против российских войск, таким образом они становятся законными целями для ВС РФ.

В конце декабря прошлого года в МИД РФ сообщили, что Россия получила обращение от Австралии по поводу задержания своего гражданина, состоящего в рядах ВСУ. Известно, что Оскар Дженкинс был ранее учителем биологии, преподавал в Китае, но затем решил отправиться на фронт, «даже без оружия» для того, чтобы «только убивать русских». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее посла РФ вызвали в МИД Австралии из-за наемника, попавшего в плен в Краматорске.