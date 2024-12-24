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Посла России вызвали в МИД Австралии из-за наемника

Посла РФ вызвали в МИД Австралии из-за наемника, попавшего в плен в Краматорске
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Посла Российской Федерации Алексея Павловского вызвали в министерство иностранных дел и торговли Австралии для обсуждения ситуации вокруг австралийского наемника Оскара Дженкинса, попавшего в плен в Краматорске в Донецкой народной республике. Об этом заявил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, передает ABC.

В социальных сетях распространилось видео, на котором наемника из Австралии, представившегося 32-летним Оскаром Дженкинсом, допрашивают российские военные. По данным ABC, мужчина воевал на стороне Украины и был взят в российский плен в Краматорске.

«В Австралии мы вызвали посла России в Канберре, чтобы сделать соответствующие заявления», — заявил Альбанезе.

По его словам, австралийское посольство в Москве также делает заявления, чтобы обеспечить положительный результат по делу Дженкинса.

Политик добавил, что австралийские чиновники работают над обеспечением безопасности Дженкинса, который является жителем Мельбурна. Альбанезе также предостерег австралийских граждан от поездок в зоны конфликтов.

Ранее пленный солдат ВСУ раскрыл зарплату иностранных военных.

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