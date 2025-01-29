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Российские военные уничтожили беспилотник в Курской области

Оперштаб: силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курском
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Olga Sokolova/Global Look Press

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Курском. Об этом сообщается на странице оперативного штаба Курской области в соцсети «ВКонтакте».

«Украинский беспилотник самолетного типа сбит утром в районе Курска. Благодарим наших бойцов противовоздушной обороны!» — говорится в публикации.

Ночью 29 января над Брянской областью ночью сбили 33 беспилотных летательных аппарата, в том числе три реактивных, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

В это же время губернатор региона Василий Анохин сообщил, что Смоленская область подверглась массированной атаке беспилотных летательных аппаратов, один из дронов пытался напасть на объект ядерной энергетики. Анохин добавил, что дроны также атаковали гражданские объекты.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.

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