Над Брянской областью за ночь уничтожили более 30 беспилотников

Богомаз: в Брянской области за ночь уничтожили 33 БПЛА, из них — три реактивных

Над Брянской областью ночью сбили 33 беспилотных летательных аппарата, в том числе три реактивных. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Силами ПВО уничтожены 27 беспилотников. Шесть БПЛА самолетного типа уничтожены спецподразделением управления Росгвардии по Брянской области», — отметил глава региона.

По его словам, в результате атаки никто не пострадал.

Богомаз добавил, что оперативные и экстренные службы проводят обследование территорий.

«Благодарю все подразделения, выполняющие задачи по защите Брянской области и России», — написал губернатор.

Ночью 29 января губернатор региона Василий Анохин сообщил, что Смоленская область подверглась массированной атаке беспилотных летательных аппаратов, один из дронов пытался напасть на объект ядерной энергетики. Анохин добавил, что дроны также атаковали гражданские объекты.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.