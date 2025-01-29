Гагин обвинил ВСУ в подрыве шахты по добыче коксующегося угля в Красноармейске

Военно-политический эксперт Ян Гагин заявил, что украинские военные взорвали шахту по добыче коксующегося угля в Красноармейске (украинское название Покровск) в ДНР. Его слова передает РИА Новости.

По словам Гагина, шахта являлась крупнейшим угледобывающим предприятием, еще пока находящимся под контролем Украины.

«Эта шахта относится к компании «Метинвест» [украинского олигарха Рината] Ахметова. Как раз именно по его приказу ее взорвали. Взорвали для того, чтобы она не досталась России. Это было единственное месторождение коксующегося угля на Украине», — пояснил Гагин.

Он добавил, что уголь, который добывали на этом предприятии, использовался не только в металлургической промышленности Украины, его экспортировали в другие страны. В то же время украинские военные отметили, что взорвали шахту, чтобы ВС РФ не смогли использовать ее коммуникации для дальнейшего наступления.

До этого полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков говорил, что судьба южного Донбасса будет решена, если ВС РФ возьмут под контроль Красноармейск (украинское название Покровск).

Ранее ВС РФ начали бои за шахту к юго-западу от Покровска.