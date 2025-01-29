Российские военные уничтожили 29 беспилотников в Тверской области

Над Тверской областью за минувшую ночь средствами противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены 29 беспилотников. Об этом сообщил глава региона Игорь Руденя, его слова приводит ТАСС.

«За минувшую ночь силами Минобороны России отражена атака 29 БПЛА», — сказал он.

Ночью 29 января над Брянской областью ночью сбили 33 беспилотных летательных аппарата, в том числе три реактивных, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Ночью 29 января губернатор региона Василий Анохин сообщил, что Смоленская область подверглась массированной атаке беспилотных летательных аппаратов, один из дронов пытался напасть на объект ядерной энергетики. Анохин добавил, что дроны также атаковали гражданские объекты.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.