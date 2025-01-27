Полковник СБУ Стариков: если Покровск возьмут, то судьба Донбасса будет решена

Бои за город Покровск (украинское название Красноармейска) решат судьбу южного Донбасса. Такое мнение высказал полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков в интервью YouTube-каналу «Фабрика Новостей».

По его мнению, этот населенный пункт является стратегическим городом всего Донбасса.

«Если Покровск будет взят, то судьба южного Донбасса будет решена», — сказал Стариков.

На прошлой неделе швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung сообщала, что ситуация для ВСУ в последние дни резко ухудшилась в Великой Новоселке, Часове Яре и Покровске.

23 января главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский заявил, что принял необходимые решения для усиления подразделений на Покровском направлении.

По его словам, подразделения ВСУ будут усилены дополнительными резервами и ресурсами, что поможет им более эффективно выполнять задачи на поле боя.

Ранее ВС РФ начали бои за шахту к юго-западу от Покровска.