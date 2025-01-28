Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США рассказали о причинах проблем при обучении украинских солдат

Пентагон столкнулся с проблемами при обучении украинских военных в начале СВО
close
Australian Government Department of Defence

Пентагон столкнулся с серьезными трудностями при обучении украинских военных в первые месяцы российско-украинского конфликта в 2022 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад Счетной палаты США.

В публикации отмечается, что расширенные масштабы, объемы и скорость поставок оборудования украинской стороне способствовали возникновению проблем с подготовкой.

Также среди основных трудностей были названы недостаток учебного оборудования, ограниченное время на обучение, отсутствие ресурсов для починки техники, а также несоответствие квалификации инструкторов реальным потребностям украинской армии.

28 января латвийский реабилитационный центр «Вайвари» приостановил обучение украинцев на фоне решения президента США Дональда Трампа временно прекратить предоставление финансовой помощи другим странам.

Во вторник газета The Wall Street Journal писала, что приостановка государственным департаментом США зарубежной финансовой помощи заморозит предоставляемое Украине и Тайваню финансирование на покупку американского оружия.

Ранее сообщалось, что финансируемым США организациям на Украине приказано остановить все проекты и расходы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами