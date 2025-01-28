В США рассказали о причинах проблем при обучении украинских солдат

Пентагон столкнулся с проблемами при обучении украинских военных в начале СВО

Пентагон столкнулся с серьезными трудностями при обучении украинских военных в первые месяцы российско-украинского конфликта в 2022 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад Счетной палаты США.

В публикации отмечается, что расширенные масштабы, объемы и скорость поставок оборудования украинской стороне способствовали возникновению проблем с подготовкой.

Также среди основных трудностей были названы недостаток учебного оборудования, ограниченное время на обучение, отсутствие ресурсов для починки техники, а также несоответствие квалификации инструкторов реальным потребностям украинской армии.

28 января латвийский реабилитационный центр «Вайвари» приостановил обучение украинцев на фоне решения президента США Дональда Трампа временно прекратить предоставление финансовой помощи другим странам.

Во вторник газета The Wall Street Journal писала, что приостановка государственным департаментом США зарубежной финансовой помощи заморозит предоставляемое Украине и Тайваню финансирование на покупку американского оружия.

Ранее сообщалось, что финансируемым США организациям на Украине приказано остановить все проекты и расходы.