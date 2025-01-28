Путин призвал глав регионов заранее подумать о трудоустройстве участников СВО

Главы регионов России должны заранее подумать о трудоустройстве участников специальной военной операции (СВО). Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с работниками «АвтоВАЗа» в Тольятти Самарской области, сообщает ТАСС.

Говоря о программе «Время героев», глава государства назвал ее одним из сегментов внимания к людям, которые рискуют жизнью и здоровьем ради страны. По его словам, программа должна быть широкой и гибкой.

Как отметил российский лидер, люди возвращаются с СВО и будут возвращаться после завершения спецоперации.

«Они должны трудоустраиваться и работать, причем работать достойно, с достойным уровнем заработной платы. Заранее во всех регионах РФ руководители регионов должны подумать, как строить эту работу», — сказал президент.

Он подчеркнул, что соответствующая работа проводится и в Тольятти.

Путин также обратил внимание, что данная программа была подхвачена и на региональном уровне.

«Это и происходит во многих регионах», — добавил он.

24 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти пока не принимали никаких конкретных решений о продлении программы «Время Героев».

Эта программа была инициирована Путиным и реализуется Высшей школой государственного управления Президентской академии.

Ранее Путин заявил, что бойцы СВО должны стать основой «государства российского».