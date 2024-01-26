Путин: бойцы СВО должны стать основой «государства российского»

Президент России Владимир Путин на встрече со студентами — участниками специальной военной операции (СВО) заявил, что бойцы СВО должны стать основой «государства российского». Об этом сообщает ТАСС.

«Вы, безусловно, найдете свое место в гражданской жизни — сто процентов, у меня никаких сомнений нет», — сказал Путин.

Он отметил, что будет настраивать все государственный механизм на то, чтобы бойцы СВО могли проявить себя в гражданской жизни.

«Я буду делать это целенаправленно и с полным осознанием того, что такие люди, как вы, прошедшие горнила боевых испытаний, нужны отечеству во все времена и в будущем, потому что вы должны составлять основу государства российского», — заявил он.

До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ходе регулярного брифинга заявил, что Путин 26 января проведет встречу в Санкт-Петербурге с участниками спецоперации. Путин на встрече в Санкт-Петербурге со студентами, которые участвовали в специальной военной операции (СВО) на Украине, заявил, что СВО — это попытка остановить войну.

Ранее Жога рассказал, почему не началась третья мировая война.