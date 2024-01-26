Размер текста
А
А
А

Путин: бойцы СВО должны стать основой «государства российского»

Путин заявил, что бойцы СВО должны стать основой «государства российского»

Президент России Владимир Путин на встрече со студентами — участниками специальной военной операции (СВО) заявил, что бойцы СВО должны стать основой «государства российского». Об этом сообщает ТАСС.

«Вы, безусловно, найдете свое место в гражданской жизни — сто процентов, у меня никаких сомнений нет», — сказал Путин.

Он отметил, что будет настраивать все государственный механизм на то, чтобы бойцы СВО могли проявить себя в гражданской жизни.

«Я буду делать это целенаправленно и с полным осознанием того, что такие люди, как вы, прошедшие горнила боевых испытаний, нужны отечеству во все времена и в будущем, потому что вы должны составлять основу государства российского», — заявил он.

До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ходе регулярного брифинга заявил, что Путин 26 января проведет встречу в Санкт-Петербурге с участниками спецоперации. Путин на встрече в Санкт-Петербурге со студентами, которые участвовали в специальной военной операции (СВО) на Украине, заявил, что СВО — это попытка остановить войну.

Ранее Жога рассказал, почему не началась третья мировая война.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами