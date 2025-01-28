Материал The Economist о серьезных проблемах Вооруженных сил Украины (ВСУ) на передовой является плохим знаком для властей Киева. Об этом в социальной сети X заявил кипрский журналист Алекс Христофору.

«Это очень плохо для Украины, когда даже неоконсервативный Economist вынужден признать, что линия фронта рушится», — говорится в сообщении.

Накануне издание The Economist со ссылкой на украинских военных сообщало, что у ВСУ больше нет тактики, кроме как затыкать дыры, чтобы остановить продвижение российских военных.

27 января российская группировка «Восток» взяла под контроль населенный пункт Великая Новоселка в Донецкой народной республике. По данным ведомства, российские военные нанесли поражение бригадам ВСУ и нацгвардии в районах населенных пунктов Богатырь и Времевка в этом регионе.

Ранее в Курской области появились скрытые огневые точки ВС РФ.