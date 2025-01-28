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ВСУ ударили по Новой Каховке

Гура: ВСУ ударили по Новой Каховке, повреждена автозаправка
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Shutterstock

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Новой Каховке, повреждения получила автозаправка. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Новой Каховки Виталий Гура.

«28 января 2025 года в результате обстрела была повреждена автозаправочная станция «Фея» в городе Новая Каховка. В результате инцидента повреждения получили здание станции и бензоколонка», — написал он.

Группа разминирования обезвредила украинский снаряд, который упал на город, но не разорвался. В результате вражеской атаки никто не пострадал.

Недавно ВСУ ударили по жилому сектору города Каховки в Херсонской области. Как сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук, две жительницы получили серьезные ранения — минно-взрывные травмы, осколочные ранения.

26 января врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что украинские войска обстреляли деревню Гирьи в Беловском районе. В результате обстрела никто не пострадал.

Ранее ВСУ нанесли удары по жилым домам в Херсонской области.

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