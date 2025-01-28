Украина атаковала жилой сектор города Каховки

Филипчук: ВСУ ударили по жилому сектору Каховки в Херсонской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по жилому сектору города Каховки в Херсонской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук.

«Две жительницы получили серьезные ранения — минно-взрывные травмы, осколочные ранения, у одной из пострадавших открытая черепно-мозговая травма», — написал он.

Пострадавших 1951 и 1956 годов рождения с ранениями госпитализировали. Еще одну женщину 1939 года рождения спасти не удалось.

«Укронацисты били прицельно по жилому сектору. Это не останется безнаказанным», — указал глава города.

Каховка располагается на левом берегу Днепра в прифронтовой зоне.

26 января врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что украинские войска обстреляли деревню Гирьи в Беловском районе. В результате обстрела никто не пострадал. По словам Хинштейна, в результате удара ВСУ были повреждены четыре дома, несколько хозпостроек и гаражей.

Ранее в силовых структурах рассказали, что ВСУ продолжают обстреливать Красноармейск.