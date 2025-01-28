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Боевика «Азова» заочно осудили в ДНР на 24 года

Суд в ДНР заочно приговорил члена «Азова» Кашперского к 24 годам лишения свободы
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Shutterstock

Суд в Донецкой народной республике заочно приговорил боевика «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) Льва Кашперского к 24 годам лишения свободы. Об этом сообщило ГВСУ СК России в Telegram-канале.

«Приговором суда Кашперскому заочно назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Он объявлен в международный розыск», — отмечается в публикации.

Следствие установило, что боевик с 17 по 25 марта 2022 года, находясь на огневой позиции на металлургическом комбинате имени Ильича в Мариуполе, исполнял обязанности командира орудия Д-30 и дублировал подчиненным приказы командования гаубично-артиллерийского дивизиона о «веерных» артобстрелах по жилым домам в населенном пункте Старый Крым в ДНР. Было произведено около 40 выстрелов.

Кашперского признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей о жестоком обращении с гражданскими жителями и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов, статьей о покушении на убийство двух и более лиц. Кроме того, его признали виновным в умышленном повреждении чужого имущества общеопасным способом.

Накануне Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению 40-летнего гражданина Грузии Николоса Берианидзе, который воевал в рядах украинского нацбатальона «Азов».

Ранее дело завели против датской наемницы, воюющей в рядах ВСУ.

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