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Два Ту-160 выполнили полет над Северным Ледовитым океаном

Два Ту-160 выполнили полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана

Два Ту-160 выполнили полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Северного Ледовитого океана. Продолжительность полета составила более 11 часов», — сообщили в ведомстве.

В военном ведомстве уточнили, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей.

В декабре сообщалось, что два дальних бомбардировщика Ту-22М3 выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтики. В министерстве добавили, что на отдельных этапах для сопровождения поднимали иностранные истребители.

14 декабря сообщалось, что два стратегических ракетоносца Ту-95мс Воздушно-космических войск (ВКС) России выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей.

Ранее бомбардировщики ВКС РФ в рамках учений поразили корабли условного противника.

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