Бомбардировщики ВКС РФ в рамках учений поразили корабли условного противника

Два Ту-22М3 на стратегических командно-штабных учениях «Океан-2024» выполнили полет над нейтральными водами Охотского моря и Тихого океана. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что бомбардировщики в рамках учений отработали задачи по поражению кораблей условного противника. Самолеты--ракетоносцы сопровождали Су-35С и Су-30СМ ВКС РФ.

10 сентября президент РФ Владимир Путин по видеосвязи принял участие в учениях «Океан-2024». Российский лидер участвовал в учениях впервые с сентября 2022 года. Два года назад верховный главнокомандующий непосредственно наблюдал за маневрами «Восток-2022» в Приморье.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что учения затрагивают акваторию сразу нескольких океанов. Представитель Кремля отметил, что вместе с российскими моряками в тренировках принимают участие военные из других стран, не уточнив, какие зарубежные партнеры России решили присоединиться к маневрам.

Ранее в США прокомментировали проведение в РФ стратегических учений «Океан-2024».