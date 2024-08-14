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Два российских ракетоносца пролетели над Баренцевым и Норвежским морями

Минобороны: два Ту-95МС планово пролетели над Баренцевым и Норвежским морями

Два стратегических ракетоносца Ту-95мс Воздушно-космических войск (ВКС) России выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

«Продолжительность полета составила более четырех часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 Воздушно-космических сил», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что на отдельных участках маршрута российские ракетоносцы сопровождали самолеты иностранных государств. Минобороны напомнило, что самолеты ВКС РФ выполняют свои полеты в строгом соответствии с международными правилами.

До этого ракетоносцы Ту-95МС выполняли плановый десятичасовой полет над Японским морем. Российские летчики выполнили задачу, не нарушив международные правила использования воздушного пространства.

В апреле российские стратегические ракетоносцы осуществили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Чукотского моря. Продолжительность полета составила более 12 часов.

Ранее польские F-16 вылетали для перехвата российского Ил-20 над Балтикой.

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