После развала 155-й бригады «Анна Киевская» украинская армия зафиксировала распад еще одной бригады — 157-й, направленной под Красноармейск (украинское название Покровск. — Прим. ред.). Об этом сообщает Forbes.

«Недавно сформированная бригада украинской армии распадается по мере развертывания на передовой в одном из самых неотложных участков», — говорится в статье.

По данным издания, бригада состояла только из новичков и потерпела поражение, оказавшись на территории Красноармейска. В публикации отмечается, что бойцы ВСУ бросали свои окопы и покидали позиции.

До этого министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил, что французские власти подтвердили, что 55 членов украинской бригады «Анна Киевская» дезертировали во время их подготовки на территории страны. Он добавил, что подготовленная французским командованием бригада фактически не участвует в зоне военного конфликта.

После этого на Украине был взят под стражу бывший командир обучавшейся во Франции бригады, которого подозревают в сокрытии массового дезертирства. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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