Французские власти подтвердили, что 55 членов украинской бригады «Анна Киевская» дезертировали во время их подготовки на территории страны. Об этом заявил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню, передает ТАСС.

«55 случаев дезертирства произошли, когда половина бригады проходила обучение на территории [Франции]», — заявил он.

По словам министра, распространенные украинскими журналистами данные о количестве дезертиров не были подтверждены. Он добавил, что подготовленная французским командованием бригада фактически не участвует в зоне спецоперации. Лекорню подчеркнул, что состав бригады разорвали и отправили в разные участки фронта, однако подготовка военнослужащих производилась исходя их того, что они будут служить в полном составе.

До этого командующий сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый заявил, что в украинской 155-й бригаде «Анны Киевской», военнослужащие которой обучались во Франции, зафиксировали факты дезертирства. По его словам, украинской армии необходимо улучшение командования для предотвращения подобных инцидентов.

Ранее на Украине сообщили о тяжелых потерях и дезертирстве в элитной бригаде ВСУ.