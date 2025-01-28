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Губернатор Белгородской области рассказал об атаках ВСУ

Гладков: ВСУ ударили по территории Белгородской области, пострадавших нет
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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Несколько населенных пунктов в Белгородской области подверглись атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, село Графовка Краснояружского района было атаковано с помощью FPV-дронов. Линия электропередачи получила повреждения, частично без света остаются села Графовка и Репяховка.

Кроме того, нападению со стороны ВСУ подверглись села Тишанка Волоконовского района, Новостроевка-Первая в Грайворонском округе. В городе Грайворон беспилотник взорвался около здания администрации.

По предварительным данным, в результате произошедшего никто не пострадал. Оперативные службы работают на месте происшествий.

Утром 28 января средства противовоздушной и радиоэлектронной борьбы также сбили несколько беспилотных летательных аппаратов ВСУ в Смоленске.

Накануне беспилотник сбили в селе Никольское Белгородской области. В результате падения дрона были выбиты окна и повреждены кровли семи частных домов.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.

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Атаки БПЛА на Россию
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