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Российскому военнослужащему отказали в выплате за ранение на спецоперации

Ura.ru: в Тюмени участнику спецоперации отказали в выплате за ранение
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Станислав Красильников/РИА Новости

В Тюмени участнику спецоперации на Украине отказали в выплате за ранение. Об этом сообщает Ura.ru.

По информации издания, военный с 2023 года проживает в Тюмени, откуда и ушел на фронт. В середине прошлого года мужчина был ранен в ходе специальной военной операции на Украине, но ему было отказано в региональной выплате, поскольку он не смог подтвердить факт своего проживания на территории российского региона.

Мужчина обратился в суд. Участнику спецоперации пришлось предоставить в качестве доказательств договор аренды жилья и информацию из поликлиники, к которой он был прикреплен, чтобы чиновники признали его право на 1 млн руб. По итогу судебного заседания денежные средства были переведены на счет военного.

В январе стало известно, что в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) чиновники отказали участнику специальной военной операции в выплате денег за ранение. Жена военного рассказала, что Агентство социального благополучия отклонило ее заявление, несмотря на предоставление всех необходимых документов. Прокуратура направила дело в суд, который встал на сторону военнослужащего. Деньги мужчине в итоге выплатили.

Ранее сообщалось, что российский военмедик вживлял людям осколки боеприпасов ради компенсаций.

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