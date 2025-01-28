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В Иране прошло успешное испытание группового полета двух ударных беспилотников

Генерал Чешак: Иран впервые успешно испытал групповой полет двух типов БПЛА
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Shutterstock

Иранская армия в ходе учений провела успешные испытания группового полета двух типов беспилотников. Об этом заявил заместитель главы сухопутных войск по полевым вопросам бригадный генерал Карим Чешак, передает агентство SNN.

«В ходе учений сухопутных войск армии в западном регионе страны состоялся первый массовый полет беспилотных комплексов с дальностью более 1500 км, а также первые лазерные бомбы на базе беспилотников с возможностью точного прицеливания, обнаружения и уничтожения», — заявил он.

По словам генерала, в ходе испытаний ударные дроны Mohajer и Ababil с бомбами «Каэм», «Дастевара» и «Арман» определили и уничтожили цели возле скопления террористических сил по другую сторону границы. Он добавил, что протестированные дроны могут уничтожить цель в любых погодных и географических условиях.

До этого министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран готов незамедлительно вступить в переговоры с Западом по своей ядерной программе.

Ранее Германия, Британия и Франция раскритиковали ядерную программу Ирана.

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