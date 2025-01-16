В Китае научились увеличивать мощность взрывчатки благодаря паровым булочкам

Китайские ученые с помощью разработанного ими простого способа научились увеличивать мощность взрывчатого вещества CL-20, используя популярные в КНР паровые булочки маньтоу. Об этом заявил руководитель проектной группы Северного университета Китая профессор химической инженерии Цао Сюн, сообщает газета South China Morning Post.

Взрывчатка CL-20 (гексанитрогексаазаизовюрцитан) имеет огромную разрушительную силу, которая уступает только ядерному оружию. При этом данное опасное вещество обладает низкой устойчивостью к удару. Поэтому его опасно перевозить и использовать. Однако новый метод обработки булочками позволил улучшить детонационные характеристики CL-20 и повысить безопасность этой взрывчатки в четыре раза. Это проложит путь для множества новых применений, рассказал профессор.

«Паровые булочки, используемые в исследовании, были куплены в столовой Северного университета Китая», — цитирует Цао Сюна издание.

По информации газеты, ученые поместили несколько маньтоу в духовку при температуре более 1 тыс. градусов на два часа, а затем смешали с ними CL-20. Попадая в микропоры булочек, взрывчатые частицы получили надежную защиту, что значительно уменьшило риск случайных взрывов. Этот метод также улучшил детонационные качества взрывчатки.

Как считает команда профессора, этот углеродный материал из биомассы в сочетании с CL-20 демонстрирует превосходные характеристики термического разложения и хорошую механическую чувствительность, что открывает путь для новых применений, таких как высокоэнергетическое твердое ракетное топливо.

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