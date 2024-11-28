Британский наемник заявил, что ВСУ не стоило вторгаться в Курскую область

Британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон, который воевал на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) и был взят в плен в Курской области, заявил, что украинской армии не следовало вторгаться в этот регион. Слова наемника передает РИА Новости.

«Нам не следовало здесь быть, в Курске. Русские действительно не хотят вас видеть здесь», — заявил Андерсон.

Андерсон отметил, что у российских Вооруженных сил «значительно больше оружия и живой силы». Он предупредил, что россияне сделают все возможное, чтобы выгнать иностранные войска. Если повезет попасть в плен, по его словам, это может обернуться сроком в 20–30 лет в российской тюрьме, что крайне неприятно. Андерсон добавил, что лучше всего попытаться выжить, так как это того не стоит.

26 ноября суд в Курске арестовал 22-летнего Джеймса Скотта Риса Андерсона. Его обвиняют в незаконном пересечении российской границы и участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Судебное заседание проходило в закрытой форме.

Российский морской пехотинец, командир взвода 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным «Бах» рассказал, что бойцы ВСУ пытались добить Андерсона при помощи минометного обстрела.

Ранее стало известно о бегстве американского наемника с Украины после месяца боев.