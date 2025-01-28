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Москалькова рассказала о найденных в Курской области телах мирных жителей со связанными руками

Москалькова: под Курском нашли подвалы с телами расстрелянных бойцами ВСУ людей
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Максим Блинов/РИА Новости

В Курской области нашли тела мирных жителей, с которыми жестоко расправились. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает ТАСС.

«У нас есть подтверждение тому, что на освобожденной территории были обнаружены помещения, где найдены мирные люди со связанными руками», — заявила она.

По словам Москальковой, жители были расстреляны и этим фактам нужно предавать больше огласки. Она подчеркнула, что международные организации должны сделать все возможное для поиска виновных в преступлениях против человечности.

До этого в докладе посла по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника сообщалось, что украинские военные, покидая территории, проводят массовые расстрелы мирного населения. По его словам, точное число расстрелянных жителей на данный момент установить невозможно. Он подчеркнул, что российские правоохранители собирают доказательства и устанавливают обстоятельства произошедшего.

Посол отметил, что показания мирных жителей Курской области подтверждают массовые факты мародерства, а также насильственного удержания граждан.

Ранее Хинштейн заявил о сложностях с вывозом жителей курского села.

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