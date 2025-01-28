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На Украине уволили замминистра обороны

Кабмин Украины объявил об увольнении замминистра обороны Клименкова
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Eugen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Правительство Украины объявило об увольнении заместителя министра обороны Дмитрия Клименкова. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, передает «РБК-Украина».

«Кабинет министров во время сегодняшнего заседания уволил Дмитрия Клименкова с должности заместителя главы оборонного ведомства Рустема Умерова», — говорится в сообщении.

До этого министр обороны Украины Рустем Умеров объявил об увольнении своего заместителя Дмитрия Клименкова и отказе от продления контракта с руководителем агентства оборонных закупок Мариной Безруковой. Он объяснил свое решение неудовлетворительным обеспечением ВСУ боеприпасами. В своем заявлении в социальных сетях Умеров указал на «политические игры», утечки информации о контрактах и неэффективность работы военного руководства.

В декабре прошлого года депутат Верховной рады Александр Дубинский предупредил, что Умеров собирается покинуть страну, захватив с собой $1,5 млрд. Парламентарий отметил, что эти деньги глава украинского военного ведомства получил за счет коррупционных схем на закупках вооружения для армии.

Ранее депутат Рады Анастасия Радина призвала уволить Умерова.

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