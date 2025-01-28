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На Украине пожаловались на нереализованный потенциал по производству оружия

Министр Сметанин: у Украины недостаточно денег на производство вооружений
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Mykola Tys/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

Украина испытывает нехватку финансирования, из-за чего не сможет использовать собственный потенциал в производстве разного вида вооружений. Об этом в интервью испанской газете Pais заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности страны Герман Сметанин.

По его словам, в 2024 году бюджет Украины позволил ей использовать только половину от своих производственных мощностей по выпуску оружия. Министр оценил соответствующий производственный потенциал в $20 млрд.

«На этот год мы оцениваем, что будет потенциал в 15-17 миллиарда долларов, который мы не сможем использовать из-за недостатка финансирования», — сказал он.

28 января газета The Wall Street Journal написала, что приостановка государственным департаментом США зарубежной финансовой помощи заморозит предоставляемое Украине и Тайваню финансирование на покупку американского оружия.

До этого глава МИД Латвии Байба Браже заявила, что Украине хватит имеющегося у ВСУ вооружения до конца лета 2025 года.

Ранее в МИД России назвали главных поставщиков оружия Украине.

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