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ВС РФ нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов на Украине

Минобороны: ВС РФ ударили по аэродрому и цехам производства дронов на Украине
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Justin Stumberg/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российские войска ударили по инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения беспилотников и безэкипажных катеров, а также скоплениям военнослужащих и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 152 районах. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Отмечается, что в операции были задействованы боевые самолеты, ударные дроны, ракетные войска и артиллерийские войска.

Кроме того, российские средства противовоздушной обороны сбили 15 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства и 64 БПЛА ВСУ.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что был нанесен удар по аэродрому в Одессе, где расположены склады и осуществляется сбор беспилотников.

Украинские СМИ рано утром 28 января сообщали о нескольких взрывах в Одессе на фоне действия в регионе воздушной тревоги.

Ранее российские войска заняли поселок в Харьковской области.

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