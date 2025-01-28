Украинские спецслужбы доставили траурный венок генерал-майору ВС РФ

Служба безопасности Украины (СБУ) с помощью двух московских курьеров доставила траурный венок генерал-майору Виталию Терехину. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, представители спецслужбы разместили объявление о поиске работников в профильном чате в соцсетях. На заявку откликнулись двое безработных. Сотрудники СБУ передали им координаты места с венком и адрес генерал-майора. В задачи курьеров, по информации журналистов, входила доставка венка. Авторы публикации отметили, что доставщики не знали, кому предназначалось послание.

В публикации говорится, что венок нашли родственники Терехина и вызвали полицию. На данный момент курьеров разыскивают по камерам, взрывных устройств в послании не обнаружено.

Другой инцидент произошел в октябре 2023 года. Подполковник запаса Сергей Литвинов сообщил, что выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков пытались отравить при помощи праздничного торта. По его словам, солдаты собрались на празднование по случаю 20-летия выпуска из училища. Когда мероприятие подходило к концу, один из сотрудников заведения заявил, что неизвестный прислал огромный торт и несколько ящиков виски, чтобы поздравить летчиков.

Людей спас один из офицеров: он сразу заподозрил неладное и потребовал убрать торт вместе со спиртным.

Ранее СБУ предъявила обвинения трем российским генералам.