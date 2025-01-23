Сырский заявил, что принял решения для усиления ВСУ на Покровском направлении

Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский заявил, что принял необходимые решения для усиления подразделений на Покровском (Красноармейском) направлении. Об этом пишет местное издание «Страна.ua».

По словам военачальника, формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут усилены дополнительными «резервами и ресурсами». Сырский выразил надежду, что это поможет им более эффективно выполнять задачи на поле боя.

23 января издание «Страна.ua» со ссылкой на лейтенанта украинских войск, представившегося Алексом, сообщило об активном продвижении Вооруженных сил РФ на Покровском направлении в сторону границы Донецкой народной республики (ДНР) и Днепропетровской области. По словам военного ВСУ, на данном участке фронта расположены большие поля. Российские солдаты «просто зачищают и перебегают» их, уточнил мужчина.

До этого председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что военнослужащие страны начали бои за территорию шахты №2 в селе Котлино. Населенный пункт расположен к юго-западу от города Красноармейск (украинское название — Покровск).

Ранее солдаты ВС РФ перерезали железную дорогу Красноармейск — Днепропетровск.