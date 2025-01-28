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Российские военные установили понтонный мост в Курской области

Минобороны: ВС РФ навели понтонный мост в приграничном районе Курской области

Инженеры Северной группировки ВС РФ навели понтонный мост в приграничном районе Курской области, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

«Военнослужащие инженерных войск группировки »'Север»' на реке в приграничном районе Курской области развернули понтонный мост для обеспечения прохождения военной и гражданской техники», — поделились в министерстве.

В Минобороны добавили, что возведение понтонного моста начинается с выбора места и проведения инженерной разведки, военные осматривают дно реки и проверяют берег на проходимость техники.

Установка понтонного моста проводилась в сложных условиях, сохранялся риск обстрела артиллерией, минометами и FPV-дронами ВСУ.

До этого российские военные уничтожили на Краснолиманском направлении понтонную переправу ВСУ через реку Северский Донец.

Отмечается, что по переправе был нанесен авиаудар управляемым ракетным вооружением.

Ранее ВС РФ поразили военные аэродромы и объекты энергетики на Украине.

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