Российские военные уничтожили переправу ВСУ через реку Северский Донец

Российские военные уничтожили на Краснолиманском направлении понтонную переправу ВСУ через реку Северский Донец. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Отмечается, что по переправе нанесен авиаудар управляемым ракетным вооружением.

Понтонная переправа — временное сооружение на базе пластиковых понтонов. Используется для преодоления водной преграды людьми и разными видами транспорта.

В конце октября воздушно-космические силы РФ уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол в Харьковской области. В результате украинские войска лишились оставшихся путей снабжения.

До этого военный эксперт рассказал, что ВСУ спешат построить новые мосты в узких местах Оскольского водохранилища, поскольку переправу контролируют ВС РФ. Он уточнил, что работами по возведению переправ занимаются инженерные подразделения украинской армии.

Ранее ВС РФ поразили военные аэродромы и объекты энергетики на Украине.