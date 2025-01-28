Российские дроны в течение нескольких часов атаковали Киев

Российские военные с помощью дронов несколько часов атаковали Киев, выматывая расчеты украинских сил противовоздушной обороны (ПВО). Об этом пишет «Военное обозрение» («ВО») со ссылкой на военных корреспондентов.

«В течение нескольких часов российские «Герани» действовали над Киевом и Киевской областью, что называется, не давая набрать воздуха в легкие расчетам ПВО ВСУ», — говорится в публикации.

Отмечается, что прилеты фиксировались в Вышгороде, а также по аэродрому в Васильевке.

До этого телеканал «Общественное» сообщал, что после взрывов в городе Умань Черкасской области на Украине на инфраструктурном объекте обнаружили повреждения.

Этой же ночью издание «Телеграф» писало, что в Одессе произошла серия взрывов на фоне объявленной воздушной тревоги. Также телеканал «Общественное» сообщал, что в Харькове на северо-востоке Украины произошел взрыв на фоне воздушной тревоги по всей Харьковской области. Как уточнила «Страна.ua», город подвергся налету дронов Shahed, сработала система ПВО.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».