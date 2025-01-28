Военный эксперт заявил об улучшении положения ВС РФ в двух районах

Российские войска улучшили тактическое положение в районах городов Лозовая, Харьковской области и Макеевка. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

«Невзирая на активную фазу боевых действий, нашим войскам удалось выровнять рубеж подразделений переднего края и закрепиться на новых позициях в районе населенного пункта Лозовая. Северо-западнее Зеленого Гая есть небольшое продвижение вдоль реки Журавка», — сказал он, отметив, что украинские подразделения отступили на второй рубеж обороны.

По его данным, ВСУ увеличили межпозиционное пространство на участке у Журавки. При этом ВС РФ расширили зону контроля по флангам в районе подконтрольного села Новоегоровка.

Марочко добавил, что западнее Макеевки за последние сутки войска РФ «вклинились на глубину 300 метров в оборону противника по направлению Петровского, а также улучшили свое положение на участке более 5 км по фронту».

21 января военный эксперт заявлял, что российские военные выбили подразделения ВСУ из села Зеленый Гай.

Ранее российские войска освободили населенный пункт в Курской области.