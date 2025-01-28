Эксперт предположил, как ВСУ использовали уничтоженный бункер в Часовом Яре

Эксперт Воробьев: бункер ВСУ в Часовом Яре мог быть центром обработки данных

Бункер Вооруженных сил Украины (ВСУ), который российские военнослужащие, предположительно, уничтожили в районе Часового Яра в Донецкой народной республике, мог быть предназначен для обработки важной информации. Об этом заявил руководитель »Центра стратегической конъюнктуры» Александр Воробьев, его цитирует NEWS.ru.

«В Часовом Яре, помимо прочего, шла обработка информации», — сказал он.

Он добавил, что есть другие подобные объекты. По его словам, возможно, как и в Мариуполе, в этом бункере находились «иностранные специалисты».

Воробьев отметил, что для Вооруженных сил РФ в этом случае наиболее ценным является персонал, который мог там находиться, а не оружие. Если хотя бы часть украинских солдат удалось взять в плен, то российские разведчики смогли бы получить много важной информации.

До этого военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские военные уничтожили часть солдат ВСУ, которые попали в окружение в городе Часов Яр.

Ранее полковник назвал главные задачи российской армии в зоне СВО в 2025 году.