В США оценили ущерб для энергосистемы Украины от российских атак

Российская армия эффективно атаковала энергообъекты Украины, в результате чего энергетика страны серьезно пострадала, пишет Forbes.

По информации издания, ВС РФ с марта по май 2024 года наносили точечные бомбардировки по украинским энергетическим объектам. С приближением зимы атаки были усилены, и финальной ступенью стала атака на Рождество, 7 января.

Как отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко, страна может потерять «около» 9 ГВт генерирующих мощностей только в 2024 году, хотя официальный Киев не признает, что энергосистема Украины «стоит на коленях».

«Для восстановления энергосистем Украины, поставленных на грань полного уничтожения <...> могут потребоваться миллиарды долларов инвестиций. <...> Более 50% мощностей Украины уничтожено», — говорится в публикации.

До этого Галущенко говорил, что для Украины 2024 год стал самым тяжелым и разрушительным для энергосистемы страны.

Ранее в ЕС прокомментировали удары РФ по энергосистеме Украины.