Пять украинских беспилотников сбили в Смоленской области

Пять беспилотников Вооруженных сил Украины сбиты утром в Смоленской области силами противовоздушной обороны. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

«С 06:50 до 07:20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Смоленской области», — говорится в сообщении ведомства.

Утром 28 января средства противовоздушной и радиоэлектронной борьбы также сбили несколько беспилотных летательных аппаратов ВСУ в Смоленске. Губернатор Василий Анохин сообщал, что никто не пострадал, разрушений инфраструктуры не зафиксировано.

До этого Минобороны сообщало, что силы ПВО ночью уничтожили по два украинских БПЛА над территориями Белгородской и Брянской областей и еще один над Крымом.

Ранее российский FPV-дрон уничтожил пункт управления БПЛА под Дзержинском.