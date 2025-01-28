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Ночью по украинской территории нанесли массированный удар

SHOT: ВС России ночью ударили по энергетическим и военным объектам Украины
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РИА Новости

Минувшей ночью российские Вооруженные силы нанесли массированный удар по энергетическим и военным объектам Украины. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным канала, множественные взрывы зафиксировали в Киеве и области. В разных районах города после взрывов тушили несколько пожаров. Также сообщается о взрывах в городе Боярке и со стороны аэродрома Васильков в Киевской области.

В городе Умань Черкасской области после атаки в некоторых районах пропало электричество, о чем позже писала глава города. В соцсетях очевидцы также рассказали о взрывах в Кривом Роге и Вышгороде.

На объектах в Днепропетровской области и Сумах нашли новые повреждения. А в Одессе ночью были слышны взрывы со стороны местного аэродрома.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Киеве боеприпас взорвался в руках ведущей «Армии FM» во время эфира.

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