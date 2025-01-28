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СМИ сообщили о налете БПЛА на Харьков

В Харькове произошел взрыв на фоне воздушной тревоги
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Gian Marco Benedetto/Anadolu Agency via Reuters Connect

В Харькове на северо-востоке Украины произошел взрыв на фоне воздушной тревоги по всей Харьковской области. Об этом сообщает телеканал «Общественное».

Как уточнила «Страна.ua», город подвергся налету дронов Shahed, сработала система ПВО (противовоздушной обороны).

Прошлой ночью в Харькове прогремели два взрыва. Утром стало известно, что в Днепропетровской области был поврежден объект инфраструктуры и промышленное предприятие, а в Ивано-Франковской области после множественных взрывов начались два пожара.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Киеве боеприпас взорвался в руках ведущей «Армии FM» во время эфира.

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