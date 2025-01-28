На Украине сообщили о нескольких взрывах в Одессе

Ночью в Одессе произошла серия взрывов на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщило издание «Телеграф».

По данным издания, в городе, вероятно, работают системы противовоздушной обороны.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области также звучит сигнал воздушной тревоги.

Этой же ночью телеканал «Общественное» сообщал, что в Харькове на северо-востоке Украины произошел взрыв на фоне воздушной тревоги по всей Харьковской области. Как уточнила «Страна.ua», город подвергся налету дронов Shahed, сработала система ПВО.

Прошлой ночью в Харькове зафиксировали два взрыва. Утром стало известно, что в Днепропетровской области был поврежден объект инфраструктуры и промышленное предприятие, а в Ивано-Франковской области после множественных взрывов начались два пожара.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Киеве боеприпас взорвался в руках ведущей «Армии FM» во время эфира.