Британия заключила контракт на $355 млн для модернизации флота

Британия заключила контракт с BAE Systems на $355 млн для модернизации ВМС

Правительство Великобритании заключило контракт с оборонной компанией BAE Systems на $355,57 млн для модернизации боевых систем Королевского военно-морского флота. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление.

Это укрепит боевые системы военных кораблей и повысит их способность отслеживать, анализировать и реагировать на угрозы в бою, отмечается в заявлении.

На прошлой неделе министерство обороны Великобритании сообщало о заключении контракта с компанией Rolls Royce на восемь лет стоимостью $11 млрд на разработку и производство ядерных реакторов для подводных лодок.

Глава ведомства Джон Хили подчеркнул, что сотрудничество с компанией поспособствует укреплению Королевского военно-морского флота и национальной безопасности.

22 января сообщалось, что в Британии показали новую систему противовоздушной обороны, оснащенную американской боевой станцией Reconfigurable Integrated-Weapons Platform.

Ранее в Британии решили переименовать подводную лодку, чтобы не обижать французов.