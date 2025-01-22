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Новую систему ПВО Британии решили оснастить американской боевой станцией

Army Recognition: в Британии продемонстрировали новую систему ПВО с Moog RIwP
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Bumble Dee/Shutterstock/FOTODOM

Армия Великобритании может оснастить новый комплекс противовоздушной обороны (ПВО) малой дальности системой вооружения Reconfigurable Integrated-Weapons Platform (RIwP) производства США. Об этом пишет издание Army Recognition.

По данным журналистов, новую систему ПВО показала компания Moog на конференции Defence IQ 2025 в Фарнборо. Американские производители продемонстрировали две машины с боевой станцией RIwP.

«Обе системы могут стать кандидатами на участие в программе британской армии Ground-Based Air Defence (GBAD), которая направлена ​​на удовлетворение требований к ближней противовоздушной обороне (SHORAD) и системам противодействия беспилотным летательным аппаратам (C-UAS)», — говорится в статье.

Как заявляют разработчики, RIwP — это уникальная система вооружения, которая позволяет пользователям добавлять и менять оружие и сенсоры по мере необходимости, пишет издание «Военное обозрение». Система имеет открытую и модульную конструкцию, это позволяет войскам по собственному усмотрению и в зависимости от стоящих задач менять её «наполнение».

Одна и та же установка позволяет размещать как 7,62-мм пулемет, так и орудие калибра 30x113 мм. Станцию также можно снарядить различными американскими зенитными и противотанковыми ракетами: Stinger, Javelin, Hellfire и др.

Ранее сообщалось, что танк ВСУ Challenger 2 завяз в грязи в ходе демонстрационного заезда с журналистами.

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